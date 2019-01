«Чикаго» – «Бостон». Матч на открытом воздухе посетили 76 126 зрителей – 2-й результат в истории НХЛ

Матч «Зимней классики»-2019 между «Чикаго» и «Бостоном» (2:4), проходивший на открытом воздухе, показал второй результат по посещаемости в истории НХЛ.

На футбольной арене Notre Dame Stadium в штате Индиана собралось 76 126 зрителей.

Рекорд был установлен 5 лет назад, когда матч «Зимней классики»-2014 между «Детройтом» и «Торонто» (2:3 Б) на футбольном стадионе Мичигана посетили 105 491 зритель.

A sellout crowd of 76,126 fans are attending the 2019 #WinterClassic, the second-highest ever at an NHL game.



Total attendance for the NHL’s 26 regular-season outdoor games: 1,389,739

Average per game: 53,452 pic.twitter.com/h1JCG26fCn