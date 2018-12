НХЛ. Стэмкос набрал 700-е очко и стал рекордсменом «Тампы» по хет-трикам

Форвард Стивен Стэмкос забросил три шайбы в ворота «Рейнджерс» (6:3) и был признан первой звездой матча.

Канадец сделал 9-й хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ (первый – с 2014 года) и стал рекордсменом «Лайтнинг» по этому показателю.

Второй гол Стэмкоса принес ему 700-е (362+338) очко в 696 играх в лиге. Он первым с драфта НХЛ-2008 достиг этого рубежа и третьим – в истории «Тампы» после Мартена Сен-Луи (953) и Винсента Лекавалье (874).

Annnnnd down come the hats at @AmalieArena. pic.twitter.com/MUDyk69FwC