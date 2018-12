НХЛ. Овечкин забил 626-й гол в карьере и вышел на единоличное 15-е место среди лучших снайперов в истории лиги

Капитан «Вашингтона» забросил 626-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче с «Нью-Джерси» (6:3).

Это позволило ему обойти и Джерома Игинлу (по 625 голов) и занять единоличное 15-е место в списке лучших снайперов лиги за всю историю.

У идущего на 14-м месте 640 голов.

Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки – 894 гола.

