Мухамадуллин сыграл 22:57 против «Вашингтона» – личный рекорд в НХЛ. У него 2 броска, 2 хита, 1 блок и «минус 3»

Шакир Мухамадуллин сыграл 22:57 против «Вашингтона» – личный рекорд в НХЛ.

Защитник «Сан-Хосе » принял участие в матче с «Кэпиталс» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 24 играх в сезоне на счету 23-летнего россиянина 8 (1+7) очков при нейтральной полезности и среднем времени на льду 17:13.

Шакир (22:57 – личный рекорд по игровому времени в лиге, 0:59 – в большинстве, 2:30 – в меньшинстве) отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком. Он завершил встречу с полезностью «минус 3».