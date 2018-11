Александра Якушева ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Состоялась официальная церемония введения новых членов в Зал хоккейной славы в Торонто.

В этом году туда попали 6 человек – Александр Якушев, Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер и представительница женского хоккея Джейна Хеффорд в категории игроков, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и многолетний посол лиги Уилли О’Ри – в категории строителей.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и участник Суперсерии-1972 Александр Якушев стал третьим советским хоккеистом, не игравшим в НХЛ и принятым в Зал славы.

Теперь в Зале стало 8 советских и российских игроков – Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015) и Сергей Макаров (2016).

Кроме того, в Зал в категории строителей был включен тренер Анатолий Тарасов (1974).

Cheers to the Class of 2018! It’s been an honour 🥂 #HHOF2018 pic.twitter.com/XXcxVQH8tC