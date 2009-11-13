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    Александра Якушева ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

    Теги Гэри Беттмэн Мартин Бродер Мартен Сен-Луи НХЛ суперсерия сборная СССР Александр Якушев Уилли О′Ри Зал хоккейной славы Хоккей

    Состоялась официальная церемония введения новых членов в Зал хоккейной славы в Торонто. 

    В этом году туда попали 6 человек – Александр Якушев, Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер и представительница женского хоккея Джейна Хеффорд в категории игроков, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и многолетний посол лиги Уилли О’Ри – в категории строителей. 

    Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и участник Суперсерии-1972 Александр Якушев стал третьим советским хоккеистом, не игравшим в НХЛ и принятым в Зал славы.

    Теперь в Зале стало 8 советских и российских игроков – Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015) и Сергей Макаров (2016). 

    Кроме того, в Зал в категории строителей был включен тренер Анатолий Тарасов (1974). 

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