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  • Владимир Крикунов: «Футбол популярнее во всем мире – на хоккей по 100 тысяч зрителей не ходит. В КХЛ клубы стали играть интереснее в последнее время, это привлекает людей»
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Владимир Крикунов: «Футбол популярнее во всем мире – на хоккей по 100 тысяч зрителей не ходит. В КХЛ клубы стали играть интереснее в последнее время, это привлекает людей»

Владимир Крикунов сравнил популярность хоккея и футбола в России.

«Футбол популярнее хоккея не только в России, но и во всем мире. На хоккей не ходит по сто тысяч. А на футбол ходит. Однако на хоккей в России стало ходить в последнее время много людей.

Это связано с тем, что команды стали играть интереснее и проводить больше времени в атаке», – сказал бывший главный тренер сборной России.

27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1% (ВЦИОМ)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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