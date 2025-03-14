Владимир Крикунов: «Футбол популярнее во всем мире – на хоккей по 100 тысяч зрителей не ходит. В КХЛ клубы стали играть интереснее в последнее время, это привлекает людей»
Владимир Крикунов сравнил популярность хоккея и футбола в России.
«Футбол популярнее хоккея не только в России, но и во всем мире. На хоккей не ходит по сто тысяч. А на футбол ходит. Однако на хоккей в России стало ходить в последнее время много людей.
Это связано с тем, что команды стали играть интереснее и проводить больше времени в атаке», – сказал бывший главный тренер сборной России.
27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1% (ВЦИОМ)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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