Ковальчук об РПЛ: «Болею за чемпионство «Спартака», желаю им удачи. Матч с «Зенитом» решит многое»

Илья Ковальчук пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за титул в Мир РПЛ.

– Кто станет чемпионом РПЛ? Развязка близка…

– Лично я болею за то, чтобы чемпионом стал «Спартак».

– Красно‑белые внезапно проиграли «Рубину»…

– Ну да, бывает. Но сейчас в выходные «Спартак» будет играть с «Зенитом ». Очень интересный матч. Думаю, что он многое решит.

Я искренне желаю удачи «Спартаку», – сказал бывший форвард «Спартака » Илья Ковальчук .

16 марта красно-белые примут «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.