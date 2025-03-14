Ковальчук об РПЛ: «Болею за чемпионство «Спартака», желаю им удачи. Матч с «Зенитом» решит многое»
Илья Ковальчук пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за титул в Мир РПЛ.
– Кто станет чемпионом РПЛ? Развязка близка…
– Лично я болею за то, чтобы чемпионом стал «Спартак».
– Красно‑белые внезапно проиграли «Рубину»…
– Ну да, бывает. Но сейчас в выходные «Спартак» будет играть с «Зенитом». Очень интересный матч. Думаю, что он многое решит.
Я искренне желаю удачи «Спартаку», – сказал бывший форвард «Спартака» Илья Ковальчук.
16 марта красно-белые примут «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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