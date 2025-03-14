Экс-директора ЦСК ВВС арестовали по подозрению в вымогательстве у хоккеиста 80 тысяч за место в основе. Бывший тренер клуба проходит свидетелем по делу

Бывших сотрудников ЦСК ВВС задержали по подозрению в вымогательстве.

Бывшего генерального директора Юрия Ковтуна подозревают в вымогательстве денег у хоккеистов. Бывший главный тренер клуба Юрий Мордвинцев также был задержан, однако позднее получил статус свидетеля.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп группой лиц, сопряженный с вымогательством».

По версии следствия, Ковтун требовал от защитника Владимира Серова 80 тысяч рублей за гарантию места в основном составе команды. В случае отказа игроку угрожали исключением.

Также сообщается, что в квартирах подозреваемых прошли обыски. После допросов Мордвинцеву был присвоен статус свидетеля. Ковтуну избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.