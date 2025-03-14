Верба посетил Музей имени Врубеля. Форвард «Авангарда» выложил фото, где он рассматривает картины «Жены, издали смотрящие на Голгофу» Боткина и «Буря на Черном море» Айвазовского

Марк Верба поделился впечатлениями о Музее искусств имени Врубеля в Омске.

В своем телеграм-канале нападающий «Авангарда» опубликовал запись с фотографиями, на которых рассматривает картины Михаила Боткина «Жены, издали смотрящие на Голгофу» (1867 год) и Ивана Айвазовского «Буря на Черном море» (1873 год).

«Омичи, вам 100% есть чем гордиться! Большая и разнообразная экспозиция! Великолепные и отзывчивые сотрудники!

Музей имени М.А. Врубеля! Рекомендую посетить, если вдруг еще не были», – написал нападающий «Авангарда » в соцсети.

Фото: t.me/m_verba43