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  • Верба посетил Музей имени Врубеля. Форвард «Авангарда» выложил фото, где он рассматривает картины «Жены, издали смотрящие на Голгофу» Боткина и «Буря на Черном море» Айвазовского
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Верба посетил Музей имени Врубеля. Форвард «Авангарда» выложил фото, где он рассматривает картины «Жены, издали смотрящие на Голгофу» Боткина и «Буря на Черном море» Айвазовского

Марк Верба поделился впечатлениями о Музее искусств имени Врубеля в Омске.

В своем телеграм-канале нападающий «Авангарда» опубликовал запись с фотографиями, на которых рассматривает картины Михаила Боткина «Жены, издали смотрящие на Голгофу» (1867 год) и Ивана Айвазовского «Буря на Черном море» (1873 год).

«Омичи, вам 100% есть чем гордиться! Большая и разнообразная экспозиция! Великолепные и отзывчивые сотрудники!

Музей имени М.А. Врубеля! Рекомендую посетить, если вдруг еще не были», – написал нападающий «Авангарда» в соцсети. 

Фото: t.me/m_verba43

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Марка Вербы
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