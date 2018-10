«Тампа» – «Каролина». Свечников впервые сыграл около 17 минут, но набрал «-3» при 3 потерях

Форвард «Каролины» Андрей Свечников установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ в матче против (2:4).

Он провел на льду 16 минут 43 секунды (3:27 – в большинстве) и нанес 1 бросок в створ ворот соперника.

Русский нападающий завершил матч с полезностью «-3» (худшей в команде) и допустил 3 потери шайбы. Также он поучаствовал в краткой стычке с защитником «Лайтнинг» Райаном Макдоной.

Ryan McDonagh laid a hard (clean) hit on Andrei Svechnikov. Svech gave him a push afterward, but the refs kept the whistles in their pocket. pic.twitter.com/lpFbqgKaIj