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    «Тампа» – «Каролина». Свечников впервые сыграл около 17 минут, но набрал «-3» при 3 потерях

    Теги Тампа-Бэй Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

    Форвард «Каролины» Андрей Свечников установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ в матче против «Тампы» (2:4). 

    Он провел на льду 16 минут 43 секунды (3:27 – в большинстве) и нанес 1 бросок в створ ворот соперника. 

    Русский нападающий завершил матч с полезностью «-3» (худшей в команде) и допустил 3 потери шайбы. Также он поучаствовал в краткой стычке с защитником «Лайтнинг» Райаном Макдоной. 

    Таким образом, второй номер драфта НХЛ-2018 провел третий подряд матч без набранных очков. 

    В 7 играх на его счету 4 (2+2) очка при полезности «0». 

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