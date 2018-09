Радулов об экзамене на права: «В Америке невозможно воспользоваться положением, будешь сдавать как все»

Форвард «Далласа» Александр Радулов в эфире автомобильного радио-шоу «Сирин и Малыгин» рассказал о том, как получал водительские права в Северной Америке и о работе местной полиции.

«В Канаде было можно первые полгода ездить с российскими правами. А потом ты должен их поменять. Если нет, и тебя полицейский остановит, могут возникнуть неприятные нюансы. Зачем это надо? Права я уже обменял в Америке. И это сложно, потому что надо проходить компьютерные тесты. Кстати, я сдавал экзамен и в прошлом году в Далласе — нужно было сменить права штата Теннесси на штат Техас. Я был жутко недоволен, потому что понимал, что меня ожидает.

Все сдал по теории, и мы поехали на вождение. Я слегка задумался, не включил поворотник, и инструктор это тут же обозначил. Пришлось извиняться: «Простите, пожалуйста, я в тумане после тренировки». Мог ли я как хоккеист воспользоваться своим положением? Мол, играю за «Даллас», и мне должны быть поблажки.

Ну что вы, в Америке это невозможно. Там очередь для всех одна. Да, у тебя могут попросить фото или взять автограф, сказать напутственные слова перед сезоном. Но экзамен будешь сдавать как все.

Полицейские в Америке очень педантичные. Я улетел на выезд, оставил машину отцу, сын ко мне приехал. Навестили меня в Далласе. Папа по-английски не говорит. И есть правило, что на каждом знаке Stop нужно полностью остановиться. Выждать секунду, посмотреть — свободно ли, а потом ехать дальше.

Отец же тормознул по-московски, нехотя. Его тут же остановил полицейский на штатной машине. Начинает что-то спрашивать. Папа с русскими правами, на ломанном языке объясняет: «I go home to my hockey son» («Еду домой к сыну-хоккеисту», – прим. Sports.ru). А страж порядка просто объяснил, как нужно тормозить на знаке. И не оштрафовал. Вообще там суть полиции — подсказать, что надо быть внимательным, помочь водителю. А не как-то его наказать», – рассказал Радулов.