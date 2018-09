НХЛ. «Вегас» подписал 7-летний контракт с Ши Теодором, зарплата – 5,2 млн долларов

объявил о подписании нового контракта с защитником Ши Теодором.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на 7 лет. Средняя годовая зарплата – 5,2 миллиона долларов.

Теодор в минувшем сезоне провел за «Голден Найтс» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 29 (6+23) очков при полезности «+5» и среднем игровом времени 20:20.

В плей-офф добавил 10 (3+7) очков в 20 матчах при полезности «+2».

SHEA IT AIN’T SO!



😄🤗



Theodore has signed a 7-year contract worth an AAV of $5.2M#VegasBorn https://t.co/BRAE6DdLYs