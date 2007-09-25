Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Вегас» подписал 7-летний контракт с Ши Теодором, зарплата – 5,2 млн долларов

    Теги НХЛ Вегас Ши Теодор Хоккей

    «Вегас» объявил о подписании нового контракта с защитником Ши Теодором. 

    Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на 7 лет. Средняя годовая зарплата – 5,2 миллиона долларов. 

    Теодор в минувшем сезоне провел за «Голден Найтс» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 29 (6+23) очков при полезности «+5» и среднем игровом времени 20:20. 

    В плей-офф добавил 10 (3+7) очков в 20 матчах при полезности «+2».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться