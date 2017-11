НХЛ. Ягр забросил первую шайбу за «Калгари»

Форвард «Калгари» Яромир Ягр забросил первую шайбу за канадский клуб в матче с (5:3, третий период).

45-летний чех отличился во втором периоде с передачи Джонни Годро.

Также в этом матче он отметился голевой передачей на Марка Янковски.

Всего у Ягра стало 4 (1+3) очка в 7 матчах. Всего за карьеру в лиге – 1918 (766+1152) очков в 1718 матчах.

Jaromir Jagr gets his first goal with the Flames pic.twitter.com/HCSKgNPLS3