Пловец Минаков о возможном переносе Игр дружбы: «Это полнейшее разочарование, потому что мы готовились к ним»

Теги плавание сборная России Кубок России Андрей Минаков Игры дружбы Водные виды

Пловец Андрей Минаков назвал полным разочарованием данные о переносе Игр дружбы.

Планировалось, что соревнования пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Но в июне появилась информация о вероятном переносе на 2025 год.

«Это полнейшее разочарование, потому что мы готовились к ним. Да, пока официально информации нет, но на данный момент мы полностью сменили фокус на финал Кубка России», – сказал трехкратный призер ЧМ-2019 по плаванию Минаков.

Финал Кубка России по плаванию пройдет с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет

9 комментариев
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Готовились побеждать индусов любителей
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Это не в Париж ехать и соревноваться с лучшими, где подавляющее большинство бы с дыркой от бублика вернулось. То ли дело громить любителей и студентов из банановых республик, бантустанов и квазигосударств, получая призовые, которые раньше платили призёрам игр. Евсеев им пламенный привет передаёт после матча с Уэльсом, а точнее Василич его словами, получив перед этим полную поддержку спортиков на выборах.
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Вас надули, вас просто кинули. Фигу с маслом вам, а не игры дружбы. Но вы ещё подождите, когда рак на горе свистнет.
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Получается спортсменов обманули?
Развели.
Переиграли
Обманули
Надули
Кинули
Воткнули нож в спину?
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Дружба крепкая … сломалась всё таки
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Ответ Сергей Павлов
Дружба крепкая … сломалась всё таки
И расклеилась от дождей и вьюг
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Еглавное кредитку заранее приготовь для этого соревнования.
И даже можно никуда не ехать..
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Потеря потерь. Гогунский не даст соврать
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Это не в последний раз, пора привыкнуть к своему государству
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