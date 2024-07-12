Пловец Минаков о возможном переносе Игр дружбы: «Это полнейшее разочарование, потому что мы готовились к ним»

Пловец Андрей Минаков назвал полным разочарованием данные о переносе Игр дружбы.

Планировалось, что соревнования пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Но в июне появилась информация о вероятном переносе на 2025 год.

«Это полнейшее разочарование, потому что мы готовились к ним. Да, пока официально информации нет, но на данный момент мы полностью сменили фокус на финал Кубка России», – сказал трехкратный призер ЧМ-2019 по плаванию Минаков.

Финал Кубка России по плаванию пройдет с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

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