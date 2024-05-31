Албегов о бронзе Олимпиады-2012: «У меня ее нет, я эту награду подарил кому-то задолго до того, как ее у меня решили отнять»

Тяжелоатлет Руслан Албегов рассказал, что не вернул в МОК олимпийскую медаль.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) сообщил, что бронзовую награду Олимпиады-2012 в весовой категории свыше 105 кг вручат южнокорейцу Чон Сан Гюну.

Россиянина Албегова лишили медали из-за допинга.

«Я не вернул в МОК эту медаль по одной простой причине. У меня ее нет, я эту награду подарил кому-то задолго до того, как ее у меня решили отнять.

Как я понял, когда они узнали, что медали у меня нет, то решили сделать дубликат для корейца», – сказал Албегов.