Албегов о бронзе Олимпиады-2012: «У меня ее нет, я эту награду подарил кому-то задолго до того, как ее у меня решили отнять»

Теги МОК Лондон-2012 сборная России Руслан Албегов Тяжелая атлетика

Тяжелоатлет Руслан Албегов рассказал, что не вернул в МОК олимпийскую медаль.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что бронзовую награду Олимпиады-2012 в весовой категории свыше 105 кг вручат южнокорейцу Чон Сан Гюну.

Россиянина Албегова лишили медали из-за допинга.

«Я не вернул в МОК эту медаль по одной простой причине. У меня ее нет, я эту награду подарил кому-то задолго до того, как ее у меня решили отнять.

Как я понял, когда они узнали, что медали у меня нет, то решили сделать дубликат для корейца», – сказал Албегов.

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2 комментария
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
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