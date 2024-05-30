Албегов о лишении бронзы Олимпиады-2012: «Мне неприятно, что опять муссируют эту тему, но я это уже пережил»

Российский тяжелоатлет Руслан Албегов высказался о лишении бронзы Олимпиады-2012.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что награда ОИ-2012 в весовой категории свыше 105 кг перейдет южнокорейцу Чон Сан Гюну.

В октябре 2020-го Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Албегова на четыре года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Это для меня не новость, меня лишили медали Олимпийских игр четыре года назад. А сейчас просто идет перераспределение медалей. Мы с ребятами по сборной все это уже давно пережили, и нас это не тревожит.

Когда началась чистка наших ребят, меня предупредили об этом, поэтому я четыре года спокойно обхожусь без олимпийской медали. Мне неприятно, что опять муссируют эту тему, но я это уже пережил», – заявил Албегов.