WADA наказало 250 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории

WADA назвало число российских спортсменов, наказанных на основе данных из LIMS.

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства ( ) сообщает, что на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории санкции применили к 250 российским атлетам.

Отмечается, что еще 32 спортсменам предъявлены обвинения, 106 случаев остаются на стадии расследования.

База данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) была передана в WADA в 2019 году. В ней находились сведения о допинг-пробах спортсменов из периода с 2012 по 2015 год.