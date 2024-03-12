WADA наказало 250 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории
WADA назвало число российских спортсменов, наказанных на основе данных из LIMS.
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщает, что на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории санкции применили к 250 российским атлетам.
Отмечается, что еще 32 спортсменам предъявлены обвинения, 106 случаев остаются на стадии расследования.
База данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) была передана в WADA в 2019 году. В ней находились сведения о допинг-пробах спортсменов из периода с 2012 по 2015 год.