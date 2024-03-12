WADA наказало 250 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA московская антидопинговая лаборатория Тяжелая атлетика

WADA назвало число российских спортсменов, наказанных на основе данных из LIMS.

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщает, что на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории санкции применили к 250 российским атлетам.

Отмечается, что еще 32 спортсменам предъявлены обвинения, 106 случаев остаются на стадии расследования.

База данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) была передана в WADA в 2019 году. В ней находились сведения о допинг-пробах спортсменов из периода с 2012 по 2015 год.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А почему бы не поднять базу данных американской или английской, да любой другой антидопинговой лаборатории, за такой же период или любой другой? Может там у многих имеются не соответствия правилам? Какая -то однобокая выборка, ну хотя бы ради спортивного интереса проверить австралийцев, далеко они и к ним долго добираться офицерам ВАДА, вот бы и проверили отдаленный континент.
+4
-3
+1
Это надо было ожидать! Всё шло к этому!
+1
-1
0
ои уже карьеру все закончили
+1
-1
0
Ответ Любитель_ФК
А почему бы не поднять базу данных американской или английской, да любой другой антидопинговой лаборатории, за такой же период или любой другой? Может там у многих имеются не соответствия правилам? Какая -то однобокая выборка, ну хотя бы ради спортивного интереса проверить австралийцев, далеко они и к ним долго добираться офицерам ВАДА, вот бы и проверили отдаленный континент.
А откуда информация что их не проверяют? Естественно вы не в курсе как Россия передавало эти материала)) даж подделать нормально не смогли)))
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий