Более 400 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил россиянами закрыто без обвинений

Более 400 допинговых дел против российских спортсменов закрыто без обвинений.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ARD и конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории было зарегистрировано 834 возможных нарушения антидопинговых правил, 409 из них были закрыты без каких-либо санкций.

По 145 случаям возможных нарушений расследование продолжается.

В ноябре 2023 года в отчете WADA сообщалось, что решения были вынесены по 282 делам.