Более 400 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил россиянами закрыто без обвинений

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA московская антидопинговая лаборатория Р-Спорт Легкая атлетика

Более 400 допинговых дел против российских спортсменов закрыто без обвинений.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ARD и конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории было зарегистрировано 834 возможных нарушения антидопинговых правил, 409 из них были закрыты без каких-либо санкций. 

По 145 случаям возможных нарушений расследование продолжается. 

В ноябре 2023 года в отчете WADA сообщалось, что решения были вынесены по 282 делам.

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9 комментариев
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400 оттенков допинга
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Байден, что за недоработки, а ну быстро обратно в лабораторию после того, как испортишь теплотрассу!
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главное дело сделано, эти 400 уже за ненадобностью, вот и закрыли. иначе бы вызвали лишнее подозрение.
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Ответ riverman1980
Неужели даже десятикратные перепроверки проб и изобретенные специально для русских новые методы исследования ничего не дали?
Специально для слепых есть текст: "решения были вынесены по 282 делам"
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