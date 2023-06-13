Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб на Украине

Теги Максим Бархатов Тяжелая атлетика

Российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне боевых действий на Украине.

Об этом сообщила Федерация пауэрлифтинга Красноярского края.

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память... Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима...» – сообщается на странице федерации. 

Бархатов являлся пятикратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010, 2011, 2012), двукратным вице-чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Спортсмену был 41 год. 

5 комментариев

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Сергей Орлов
Он ещё, оказывается, и завербован из колонии, где отбывал 6 лет за крупную взятку 🤦🏻‍♂️
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Сергей Орлов
Ответ eple
Что он там делал?
Нацистов искал.
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imaxim
Хоть один спортсмен решил не просто на Z митинги ходить, а на деле помочь государству справиться с тем, что кругом враги. Надеюсь, остальные зэтники последуют такому достойному примеру
+6
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peantros1963
В 2011 году на чемпионате мира в чешском Пльзене он установил мировой рекорд, взяв по сумме троеборья вес 1072,5 кг, а спустя семь лет стал чиновником в родном Красноярске и в 2019 году возглавил городской Центр реализации социальных проектов. Спустя год Бархатова уволили, а в 2021 году на него завели уголовное дело о взятке.

По версии следствия, чемпион по пауэрлифтингу получил от знакомого автомобили Lexus LX570 и Mercedes-Benz E-300, а также топливную карту сети АЗС с ежедневным лимитом 250 литров бензина за гарантированное заключение договоров на оказание услуг по благоустройству муниципальных объектов. Следователи подсчитали, что будучи чиновником Бархатов успел заправиться больше чем на 100 тысяч рублей.

В мае 2022 года, когда уже шла война в Украине, Октябрьский суд Красноярска приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Об освобождении спортсмена ничего не сообщалось. Известно, что заключенных на войну вербовал Евгений Пригожин для своей ЧВК "Вагнер".

По данным красноярского издания "Дело", бывший чемпион мара по пауэрлифтингу погиб два месяца назад, а сейчас его тело доставили в Красноярск. Похороны пройдут 14 июня.

@bbcrussian
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