Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб на Украине

Российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне боевых действий на Украине.

Об этом сообщила Федерация пауэрлифтинга Красноярского края.

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память... Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима...» – сообщается на странице федерации.

Бархатов являлся пятикратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010, 2011, 2012), двукратным вице-чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Спортсмену был 41 год.