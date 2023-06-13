Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб на Украине
Российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне боевых действий на Украине.
Об этом сообщила Федерация пауэрлифтинга Красноярского края.
«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память... Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима...» – сообщается на странице федерации.
Бархатов являлся пятикратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010, 2011, 2012), двукратным вице-чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Спортсмену был 41 год.
По версии следствия, чемпион по пауэрлифтингу получил от знакомого автомобили Lexus LX570 и Mercedes-Benz E-300, а также топливную карту сети АЗС с ежедневным лимитом 250 литров бензина за гарантированное заключение договоров на оказание услуг по благоустройству муниципальных объектов. Следователи подсчитали, что будучи чиновником Бархатов успел заправиться больше чем на 100 тысяч рублей.
В мае 2022 года, когда уже шла война в Украине, Октябрьский суд Красноярска приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Об освобождении спортсмена ничего не сообщалось. Известно, что заключенных на войну вербовал Евгений Пригожин для своей ЧВК "Вагнер".
По данным красноярского издания "Дело", бывший чемпион мара по пауэрлифтингу погиб два месяца назад, а сейчас его тело доставили в Красноярск. Похороны пройдут 14 июня.
@bbcrussian