Международная федерация тяжелой атлетики запретит спортсменам выходить с флагами на церемонии награждения

Тяжелоатлетам запретят выходить с национальными флагами на церемонии награждения.

Об этом сообщил президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд. Выходя на подиум, спортсмены не смогут держать в руках флаги, которые теперь будут демонстрироваться только на экранах.

Нововведения официально будут приняты на следующем заседании исполкома IWF.

«Мы спорт, мы представляем мир, а не борьбу и споры о том, кто лучше. Во время обсуждения этой темы мы учитывали произошедшее в Ереване (в апреле во время чемпионата Европы один из зрителей сжег азербайджанский флаг на церемонии открытия турнира – Sports.ru).

И мы не хотим, чтобы спортсмены, стоя на маленьком подиуме, пытались выставлять свои флаги друг перед другом – это неспортивно», – заявил Джалуд.

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