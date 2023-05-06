Международная федерация тяжелой атлетики запретит спортсменам выходить с флагами на церемонии награждения

Теги IWF чемпионат Европы Политика сборная Азербайджана сборная Азербайджана жен Мохамед Джалуд Тяжелая атлетика

Тяжелоатлетам запретят выходить с национальными флагами на церемонии награждения.

Об этом сообщил президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд. Выходя на подиум, спортсмены не смогут держать в руках флаги, которые теперь будут демонстрироваться только на экранах.

Нововведения официально будут приняты на следующем заседании исполкома IWF.

«Мы спорт, мы представляем мир, а не борьбу и споры о том, кто лучше. Во время обсуждения этой темы мы учитывали произошедшее в Ереване (в апреле во время чемпионата Европы один из зрителей сжег азербайджанский флаг на церемонии открытия турнира – Sports.ru).

И мы не хотим, чтобы спортсмены, стоя на маленьком подиуме, пытались выставлять свои флаги друг перед другом – это неспортивно», – заявил Джалуд.

Азербайджан из-за инцидента с сожжением флага снялся с ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении

 

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13 комментариев

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Владислав Романов
Премию за самое адекватное решение этому господину! 👏
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Atsuktuvas
У тяжелоатлетов тяжело будет что-то вырвать из рук.
+17
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Metalloid
Ответ Ola BP
Уверен, что украинский флаг мы таки увидим)
Для этого надо хоть на подиум попасть.
+11
-4
+7
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Ola BP
Уверен, что украинский флаг мы таки увидим)
+10
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Гамарджоба Генацвале
Остальные виды спорта рано или поздно тоже придут к такому решению.
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Ivan85
лучше б допинг запретили)
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andrej shabanov
ого, вот это гениальное решение!)
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Идеальный шторм
Ответ Ola BP
Уверен, что украинский флаг мы таки увидим)
ПрапОр😂
+1
-1
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Ola BP
Ответ jonnysilverhand01
А я уверен в том, что благодаря таким уникальным людям, как ты, российский флаг мы увидим ещё очень не скоро
Я тебя в Химках видел
+2
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