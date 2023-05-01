Украинских тяжелоатлетов могут не допустить к Олимпиаде-2024 из-за допинговых нарушений

Теги допинг IWF сборная Украины Париж-2024 сборная Украины жен Тяжелая атлетика

Сборная Украины по тяжелой атлетике может пропустить Олимпиаду-2024 в Париже из-за допинговых нарушений.

Как сообщает Inside the Games, 10 марта во внесоревновательной пробе тяжелоатлетки Алины Марущак был найден гидрохлоротиазид. После Олимпийских игр в Токио это допинг-дело стало уже третьим для украинских спортсменов – ранее положительные тесты сдали Руслан Кожакин и Богдан Тараненко.

Марущак является чемпионкой мира и Европы 2021 года в весовой категории до 81 кг.

Согласно квалификационным правилам Международной федерация тяжелой атлетики (IWF), если в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года совершено три или более допинговых нарушений, независимая комиссия может отозвать некоторые или все квоты национальной федерации.

Сейчас каждое из трех дел находится на стадии рассмотрения. Спортсменам грозит четырехлетняя дисквалификация, но они еще могут доказать свою невиновность.

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24 комментария

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Sla Slo
Скажут, что москали в сало допинг подмешали и их оправдают
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Vagner01
Ну это зрада однозначно!
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Verhovn
Кацапы! Это только они! 🤣
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sashafan2
Тяжелую атлетику вообще надо исключить из ОИ. Все участники ОИ в тяжёлой атлетике принимают допинг.
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fudi
Когда русских нет, но ловить за допинг кого то нужно
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beregost
Ответ Павел Мельников
Странное дело, мне тут говорили, из-за допинга только россиян дисквалифицируют, потому что не любят.
Так ведь один народ xDD
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Levaevich
Шо с лицом?
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Victor Klimanoff
Украинский тяжелоатлет иди ** ***)
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Мистер Блин
Ответ Verhovn
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Dead88 Poets
Ответ Verhovn
Там видно будет, бро.
ок
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Dead88 Poets
Ответ Verhovn
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на то он у тебя и скромный
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Verhovn
Ответ Dead88 Poets
на Украине )?
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Dead88 Poets
Ответ Verhovn
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на Украине )?
0
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Мистер Блин
Ответ Sla Slo
Скажут, что москали в сало допинг подмешали и их оправдают
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Verhovn
Ответ Sla Slo
Скажут, что москали в сало допинг подмешали и их оправдают
Так и будет стопудово 😄
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Геннадий Тёкин
Им же сейчас можно все!
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edem_sandlar
Стоп. Местные же мужички говорят, что украинцам везде дорога, а русских из-за допинга не допускают, потому что русофобия. Как-то неправильно получается. Или тут тоже русофобия?
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Verhovn
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