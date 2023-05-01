Украинских тяжелоатлетов могут не допустить к Олимпиаде-2024 из-за допинговых нарушений

Сборная Украины по тяжелой атлетике может пропустить Олимпиаду-2024 в Париже из-за допинговых нарушений.

Как сообщает Inside the Games, 10 марта во внесоревновательной пробе тяжелоатлетки Алины Марущак был найден гидрохлоротиазид. После Олимпийских игр в Токио это допинг-дело стало уже третьим для украинских спортсменов – ранее положительные тесты сдали Руслан Кожакин и Богдан Тараненко.

Марущак является чемпионкой мира и Европы 2021 года в весовой категории до 81 кг.

Согласно квалификационным правилам Международной федерация тяжелой атлетики (IWF), если в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года совершено три или более допинговых нарушений, независимая комиссия может отозвать некоторые или все квоты национальной федерации.

Сейчас каждое из трех дел находится на стадии рассмотрения. Спортсменам грозит четырехлетняя дисквалификация, но они еще могут доказать свою невиновность.