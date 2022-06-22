Двукратная чемпионка России Катина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Двукратная чемпионка России по тяжелой атлетике Екатерина Катина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил личный тренер спортсменки Петр Кальмин.

«Екатерина дисквалифицирована на четыре года, она точно не вернется в спорт после окончания дисквалификации.Катина перестала тренироваться сразу после своего отстранения.

Не думаю, что она будет подавать апелляцию, давно все поняли, что это бесполезно. Ее дисквалифицировали на основании какого-то списка по абсолютно надуманным вещам.

Я считаю ее наказание несправедливым и безосновательным. Сама Екатерина поначалу очень переживала, но потом вынуждена была смириться с этим, так как у нее нет никакой возможности доказать свою правоту.

Жаль, что ей сейчас нельзя работать тренером, у Катиной есть высшее образование. Это тоже удручает, конечно», – сказал Кальмин.