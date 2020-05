Актер «Игры престолов» установил мировой рекорд в пауэрлифтинге. Он поднял штангу весом 501 кг

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», установил новый рекорд в становой тяге.

Он поднял штангу весом 501 кг. Предыдущий рекорд, принадлежавший британцу Эдди Холлу, составлял 500 кг.

Из-за пандемии коронавируса рекорд был установлен не на официальных соревнованиях, а в зале Бьернссона в Исландии.

Бьернссон – многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты».

Спорт в «Игре престолов»: спарринг Конора и «Горы», игра Рамси с Роналдиньо и гимнастика Бриенны

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX