Актер «Игры престолов» установил мировой рекорд в пауэрлифтинге. Он поднял штангу весом 501 кг

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Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», установил новый рекорд в становой тяге.

Он поднял штангу весом 501 кг. Предыдущий рекорд, принадлежавший британцу Эдди Холлу, составлял 500 кг.

Из-за пандемии коронавируса рекорд был установлен не на официальных соревнованиях, а в зале Бьернссона в Исландии.

Бьернссон – многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты».

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