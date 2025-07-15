В Москве пройдет «Кубок Урал логистики Вороново». Забеги на милю, 800 м и фан-забег состоятся 26 июля

26 июля на территории зоны отдыха «Калчев ручей» в Москве пройдут международные любительские соревнования на дистанциях одна миля (1,6 км), полмили (800 м).

Также состоятся костюмированный фан-забег на дистанции 1,6 км, соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 10 км и детский забег на 800 м.

Стоимость участия на всех дистанциях составляет 500 рублей.

Подробную информацию можно на сайте организатора . Регистрация проходит на сайте MyRace .

Для профессиональных атлетов пройдет чемпионат России по бегу на одну милю. На старт заявились международные участники из Кении, Эфиопии, Уганды, Марокко, Испании. Среди россиян на старт выйдут: Егор Лимонов, Максим Якушев, Лилия Мендаева, Ольга Вовк.