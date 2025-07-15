В Москве пройдет «Кубок Урал логистики Вороново». Забеги на милю, 800 м и фан-забег состоятся 26 июля
26 июля на территории зоны отдыха «Калчев ручей» в Москве пройдут международные любительские соревнования на дистанциях одна миля (1,6 км), полмили (800 м).
Также состоятся костюмированный фан-забег на дистанции 1,6 км, соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 10 км и детский забег на 800 м.
Стоимость участия на всех дистанциях составляет 500 рублей.
Подробную информацию можно на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.
Для профессиональных атлетов пройдет чемпионат России по бегу на одну милю. На старт заявились международные участники из Кении, Эфиопии, Уганды, Марокко, Испании. Среди россиян на старт выйдут: Егор Лимонов, Максим Якушев, Лилия Мендаева, Ольга Вовк.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: ВФЛА
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