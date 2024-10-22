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«Аэробомания» – новый фильм Спортса’’ и United о самой откровенной телепередаче в СССР

Спортс’’ и United выпустили документальный фильм «Аэробомания».

В Советском союзе секса не было – зато в 80-е появилась аэробика, ставшая для многих доступной эротикой на телевидении. Для Советского союза эпохи застоя она казалась совершенно чужеродным элементом, но в итоге она проникла практически в каждый дом, привлекла миллионы женщин, изменила моду, помогла развитию электронной музыки и запустила культ фитнеса, который актуален до сих пор. 

Документальный фильм с участием ведущих легендарной советской телевизионной программы «Ритмическая гимнастика» Натальи Корх (Ефремовой) и Елены Скороходовой, композитора и продюсера одноименной пластинки Бориса Тихомирова, фитнес-блогера Сони Солдатовой, телеведущей Ульяны Пылаевой, кинокритика Егора Москвитина, эксперта в области телевизионной режиссуры Ярослава Кемница и музыкального журналиста Ника Завриева.

Смотрите «Аэробоманию» по ссылке или в плеере ниже.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
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