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LaStrada сообщили об отмене велогонки в Санкт-Петербурге. Старт должен был пройти 29 сентября

29 сентября августа по центральным улицам Санкт-Петербурга должна была пройти велогонка от организаторов LaStrada, но организаторы сообщили об отмене старта.

В телеграм-канале LaStrada сообщают о причинах: «Велогонка LaStrada в Санкт-Петербурге 29 сентября отменена в силу обстоятельств, которые не позволяют обеспечить гарантированную безопасность всех участников и зрителей мероприятия. Это решение было принято после продолжительных переговоров с различными ведомствами и службами». Также организаторы сомневаются, что велогонка когда-нибудь еще пройдет в Санкт-Петербурге.

LaStrada вернут деньги за слоты, а также 27, 28, 29 сентября можно получить стартовые пакеты и медали. Выдача пройдет в общественном пространстве «Вокзал 1853». Подробную информацию можно посмотреть в телеграм-канале организатора.

Изначально велогонка должна была пройти 11 августа, но была перенесена.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: LaStrada
велошоссе
любительский спорт
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