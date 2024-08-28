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Российские спортсмены выиграли три медали на чемпионате мира по гонкам с препятствиями, который прошел с 22 по 25 августа в Коста-Рике

С 22 по 25 августа в Сан-Хосе (Коста-Рика) прошел чемпионат мира по OCR (гонки с препятствиями). В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 30 стран.

Спортсменка Алиса Петрова (чемпионка Европы по OCR, победительница ультрамарафона Tough Mudder) стала чемпионкой мира в дисциплине «длинная гонка» на дистанции 15 км и бронзовой призеркой в «короткой гонке» на дистанции 3 км.

Егор Белоусов (чемпион России по OCR) стал бронзовым призером чемпионата мира в дисциплине «длинная гонка». Егор также участвовал в «короткой гонке», но стал четвертым. Никита Крюков (олимпийский чемпион по лыжным гонкам), тренер сборной России по гонкам с препятствиями, тоже принимал участие в соревнованиях и занял пятое место в «короткой гонке».

Гонки с препятствиями или OCR (obstacle Course Race) – забег с большим количеством препятствий (рвы, броды, стены, колючие проволоки, препятствия с огнем и дымом).

Россиянка выиграла сложнейший в мире забег – 90 км по пустыне с препятствиями. Мы с ней поговорили

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
logoНикита Крюков
Гонки с препятствиями
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