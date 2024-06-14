Алиса Петрова стала чемпионкой Европы по гонкам с препятствиями на короткой дистанции. Никита Крюков занял четвертое место

Теги Никита Крюков любительский спорт Здоровье

С 12 по 16 июня на горнолыжном курорте «Альпе-Чимбра» в Италии проходит чемпионат Европы по гонкам с препятствиями. 

В пятницу 14 июня прошла «короткая гонка» на дистанции 3 км. Чемпионкой Европы стала Алиса Петрова (призерка чемпионата мира по OCR) с результатом 26:45, второй стала Хелена Шустер (29:04), третьей – Генриетта Бардрум (29:32).

Среди мужчин первое место взял Стин Лягранд (21:21), второе – Джесс де Хеер (22:06), третье – Тибо Дебюше (22:31). Четвертым пришел Никита Крюков (тренер сборной по OCR, олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам) с результатом 22:47, пятым – Сергей Перелыгин (22:58), седьмым – Иван Дегтярев (23:17).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.

В субботу пройдет «длинная гонка», четверть, полуфинал и финал дистанции 100 метров, в воскресенье – командная гонка. Дополнительную информацию можно смотреть на сайте чемпионата Европы.

Сборная команда России выступает под нейтральным флагом. Также в чемпионате Европы принимают участие спортсмены-любители из России.

Гонки с препятствиями или OCR (obstacle Course Race) – забег с большим количеством препятствий (рвы, броды, стены, колючие проволоки, препятствия с огнем и дымом).

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