Международный бренд спортивной одежды и обуви ATHLEX представил первую беговую коллекцию

Международный бренд спортивной одежды, обуви и аксессуаров ATHLEX представил свою первую беговую коллекцию. В ассортименте: беговые кроссовки и одежда из технологичных материалов (брюки, футболки, ветровки, бра).

Одежда выполнена с помощью технологии влагоотведения (ATDRY), куртки – из мембранной ткани с технологией ATSHIELD, которая защищает от дождя и ветра.

Беговые кроссовки ATHLEX ICE подходят как для бега по асфальту, так и по беговой дорожке. Подошва сделана с помощью специальной технологии SPEEDPWR – самая легкая пена ATHLEX, которая обеспечивает отличную амортизацию. Также, по словам представителей бренда, инженерная сетка, из которой выполнен верх, прочнее и удобнее обычных.

Новая коллекция доступна для покупки на сайте Спортмастер и в мобильном приложении. Стоимость кроссовок начинается от 6000 рублей, мембранных курток – от 7000 рублей, футболок – от 1189 рублей.