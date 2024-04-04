Австралийская команда сняла документальный фильм о зимнем серфинге в Тихом океане «На краю света. Камчатка». Премьера состоялась 4 апреля в Москве

Теги серфинг любительский спорт Здоровье

4 апреля в Москве состоялась премьера документального фильма о зимнем серфинге на Тихом океане «На краю света. Камчатка».

Профессиональные серферы из Австралии Фрейзер Довелл и Летти Мортенсен приезжали на Камчатку и в суровых климатических условиях покоряли волны одного из самых отдаленных побережий на планете. В этом им помогали идеолог камчатского серф-движения и олимпийский факелоносец Антон Морозов и Максим Балаховский – фотограф и чемпион России по фрирайду (катание на сноуборде вне трасс).

Премьера фильма прошла в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ». Также на показе состоялась встреча с Антоном Морозовым. Следующая встреча с Антоном пройдет 6 апреля, где серфер расскажет о том как проходили съемки и как австралийские серферы на Камчатке открыли волну мирового уровня.

С 4 апреля фильм «На краю света. Камчатка» можно посмотреть в кинотеатрах страны.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий