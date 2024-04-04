Австралийская команда сняла документальный фильм о зимнем серфинге в Тихом океане «На краю света. Камчатка». Премьера состоялась 4 апреля в Москве

4 апреля в Москве состоялась премьера документального фильма о зимнем серфинге на Тихом океане «На краю света. Камчатка».

Профессиональные серферы из Австралии Фрейзер Довелл и Летти Мортенсен приезжали на Камчатку и в суровых климатических условиях покоряли волны одного из самых отдаленных побережий на планете. В этом им помогали идеолог камчатского серф-движения и олимпийский факелоносец Антон Морозов и Максим Балаховский – фотограф и чемпион России по фрирайду (катание на сноуборде вне трасс).

Премьера фильма прошла в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ». Также на показе состоялась встреча с Антоном Морозовым. Следующая встреча с Антоном пройдет 6 апреля, где серфер расскажет о том как проходили съемки и как австралийские серферы на Камчатке открыли волну мирового уровня.

С 4 апреля фильм «На краю света. Камчатка» можно посмотреть в кинотеатрах страны.