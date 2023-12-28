Открылась регистрация на лыжный марафон «Сияние Севера». Старт пройдет 7 апреля в Республике Коми

Теги лыжные гонки любительский спорт Календарь стартов Здоровье

7 апреля 2024 года в городе Ухте в Республике Коми состоится традиционный лыжный марафон «Сияние Севера».

Участников ждут дистанции протяженностью 5 км, 17 км, 34 км и 51 км. Все финишеры получат медали и сертификат, а победителей и призеров в абсолютном зачете и в возрастных категориях ждут призы.

Трасса будет проложена на территории лыжно-спортивной базы «Сияние Севера», где недавно закончилась реконструкция. База «Сияние Севера» находится в 10 километрах от центра Ухты. Организаторы обеспечат участников и зрителей регулярным бесплатным трансфером.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте Russialoppet. Стоимость участия составляет 1100, 1500, 1800 и 2000 рублей соответственно дистанции. После 1 марта стоимость вырастет на 200 рублей на дистанциях 5, 17 и 34 км и на 400 рублей на марафонской дистанции. Доступно 600 слотов, зарегистрироваться онлайн можно до 9 утра 4 апреля.

Опубликовал Юля Пухкал

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