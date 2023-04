Quiksilver New Star Camp 2023: 7000 гостей, 13 концертов, 9 контестов

Фестиваль Quiksilver New Star Camp 2023, который с 27 марта по 2 апреля прошел на склонах гор круглогодичного курорта «Роза Хутор», собрал более 7 000 гостей. Один из самых известных в России фестивалей соединил спорт, музыку и культуру на 13 концертах и 9 спортивных мероприятиях в горах. Quiksilver New Star Camp этого года прошел в формате Back to the Roots. Каждое событие в рамках семидневного фестиваля было наполнено смыслами и идеями, которые помогали гостям вернуться к истокам и прожить интересный опыт.

Фестиваль собрал более 120 профессиональных райдеров из различных дисциплин сноуборда и горных лыж, которые приехали на Quiksilver New Star Camp, чтобы улучшить свои навыки и принять участие в соревнованиях. Главным контестом фестиваля стал Quiksilver New Star Invitational, в котором победили, выиграв солидный призовой фонд от Winline, Остап Закарян (горные лыжи) и Михаил Матвеев (сноуборд). Номинацию Best Trick взяли Илья Баскаков в сноуборде и Олег Гуч среди представителей горных лыж. В номинации Spin to Win (больше всего оборотов на биг-эйре) лучшими были Михаил Матвеев (сноуборд) и Остап Закарян (горные лыжи).

Запомнились гостям и другие контесты фестиваля: Роза Хутор Open при поддержке МегаФона, DC Back to the Roots Rail Jam при поддержке hh.ru, день скорости МегаФона, EUROSPAR Big Air & Fun Slalom, hh.ru Anti Ollie Contest, ROXY Lady’s Day при поддержке РИВ ГОШ и МегаФон Kid’s Contest х YOUNGSTARS для молодого поколения райдеров.

Подарком для зрителей и гостей Quiksilver New Star Camp 2023 стало участие в фестивале членов сборной команды России по сноуборду и горным лыжам, участников юношеских Олимпийских игр, чемпионов и призеров международных турниров, кубков, чемпионатов и первенств мира: Алексея Соболева, Ярослава Ленчевского, Есении Степановой, Михаила Матвеева, Никиты Абозовика, Константина Мостового и Игоря Тараканова. По мнению райдеров, фестиваль является мощным драйвером развития индустрии экстремального спорта в стране.

Чемпионка России по сноуборду (слоуп-стайл) и финалистка первенства мира Есения Степанова: «Каждый год на Quiksilver New Star Camp строят хороший биг эйр, и это отличная возможность для меня поставить новые трюки на мягкий снег. Да и в целом, сам сноупарк разнообразен своими фигурами. Мне очень нравится атмосфера фестиваля. Всё сноуборд-комьюнити собирается вместе и наслаждается катанием».

Чемпион России по сноуборду (биг-эйр), участник юношеских Олимпийских игр Ярослав Ленчевский: «Для меня Quiksilver New Star Camp — это самая лучшая неделя катания в сезоне в окружении друзей. Моё знакомство с этим фестивалем произошло в 2014 году. Тогда, после Олимпиады, я вместе с семьёй приехал на свой первый New Star Camp, мечтая начать прыгать с больших трамплинов и делать крутые трюки. Затем каждый год приезжал сюда как на профессиональные сборы, повышал уровень своего катания и постепенно начинал участвовать в контестах. Очень нравится парк, музыка и, конечно же, организация спортивного процесса для райдеров. Особенно, подъем на снегоходах от Яндекс Go, это здорово ускоряет процесс катания. Поэтому стараюсь попасть на него каждый год, даже если он пересекается с соревнованиями. Главная цель — получить заряд позитива на целый год вперёд в одном из лучших парков страны”.

Сноупарк, специально построенный к Quiksilver New Star Camp, благодаря масштабности застройки и уровню технической оснащенности, по праву был отдельным экспонатом фестиваля. Его подготовка началась еще летом, основные работы велись в течение двух месяцев двумя ратраками и командой из 35 шейперов. Итог — 250 000 кубометров снега, крутейший биг-эйр с максимальной высотой пролёта 30 м, 7 трамплинов, креативная джиб-секция с 40 фигурами общей массой более 5 тонн и учебная линия для начинающих райдеров.

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp 2023 собрала около 60 музыкантов и прошла на пяти фестивальных площадках: сцена Яндекс Плюса 1600, сцена Vibes от Дзена, Аллея флагов с инсталляцией New Star Echo 2 х Яндекс Станция Алиса, Дзен Атмосфера и Роза Пик, где впервые прошел акустический концерт группы Сироткин специально для подписчиков Яндекс Плюса.

Лайнап фестиваля этого года был ярким и запоминающимся: исповедальный и долгожданный L’One, мультижанровый исполнитель из Уфы Thomas Mraz, Biicla, Станция Метро Горьковская, герой русского рейва и одна из самых мистических фигур отечественной электронной сцены Summer of Haze, Лауд с актуальной электронной музыкой и запоминающимися текстами, электронный дуэт Geju, исполняющий музыку в жанре chillrave, Izhevski с танцевальной sound терапией и Антоха MC с жизнеутверждающими песнями с расслабленной подачей и аккомпанементом трубы.

На вечеринке Яндекс Mаркета x Powerhouse Moscow выступили MC Сенечка (LIVE), Андрей Алгоритмик и D’Maselle. Творческое комьюнити ENCORE представило на фестивале шоукейс с традиционным для объединения форматом выступлений One Live, где актуальные исполнители дарят вторую жизнь хитам прошлых лет и исполняют каверы на любимые композиции. В проекте приняли участие PHARAOH, blago white и ANIKV.

Stvol TV представил Sasha Kustov, диджея и идеолога музыкальной промо-группы System 108 MASHKOV, который выступил вместе с Ilya Gadaev, селектора и продюсера Sasha Khizhnyakov и Reptiloid. На вечеринке Сакс Туса выступили The Dawless со своим британским взглядом на любимые жанры, а за диджейским пультом можно было увидеть друзей фестиваля и даже райдеров. Диджей Errortica своим выступлением анонсировала осенний фестиваль New Star Weekend.

Гости фестиваля смогли не только наблюдать за трюками и стилем известных прорайдеров, но и сами покатались на сноуборде и лыжах, а также насладились ROXY йогой, кинопоказами от Beat Film Festival х Яндекс Плюса х Кинопоиска, фуд-зоной от Яндекс Еды, лекциями и паблик-токами.

Осенью на курорте «Роза Хутор» организаторы QuiksilverNew Star Camp традиционно планируют собрать своё комьюнити на музыкально-спортивном фестивале New Star Weekend, который соединит уникальный музыкальный лайнап и спортивный экстрим на легендарной локации выше облаков.

We Are In Sports – агентство спортивного event-маркетинга, с 2011 года создающее яркие и необычные проекты в сфере экстремального спорта, современного образа жизни и городской культуры. Мы привозим в Россию ивенты мирового уровня, интересное кино, выдающихся спортсменов и деятелей культуры, а также являемся организаторами главного спортивно-музыкального фестиваля России – Quiksilver New Star Camp.

Роза Хутор – круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 «Роза Хутор» признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2021 году курорт вновь стал обладателем награды Travellers’ Choice по версии популярного сервиса TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.