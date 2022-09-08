Ученые выяснили, может ли витамин D защитить от простуды или коронавируса

Ученые-медики в Университете Королевы Марии и Университетской больнице Осло почти одновременно выяснили, что добавка витамина D в рацион не может защитить от заражения COVID-19 или острой респираторной инфекцией. О результатах исследований пишет журнал BMJ.

В ходе первого испытания, которое провели в Великобритании с 2020 по 2021 годы, медики наблюдали за 6200 взрослыми людьми от 16 лет и старше. До начала эксперимента они не принимали добавку витамина D.

Половина добровольцев сделала анализы крови на витамин D. Люди, у которых обнаружили низкие показатели витамина (86% участников), добавляли в рацион дозу 3200 МЕ/день или 800 МЕ/день на протяжении шести месяцев. Другой половине предстояло стать контрольной группой, не принимая препарат.

В итоге, ни большие, ни малые дозы витамина D не оказали никакого влияния на случаи острой инфекции дыхательных путей или с помощью ПЦР случаи COVID-19 в течение 6 месяцев наблюдения.