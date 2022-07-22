14 августа в пятый раз состоится благотворительный гастрономический забег RUN & EAT

В августе знаменитые рестораторы и талантливые шеф-повара, профессионалы и любители спорта вновь соберутся в Парке Победы на Поклонной горе. На территории стартово-финишного городка для гостей забега будут организованы мастер-классы, конкурсы и дегустации.

Спортсменов ожидает две дистанции – 5 и 10 км с гастрономическими пит-стопами по трассе. Юные участники пробегут детские забеги на дистанциях 500 м и 1 км. Каждый участник получит стартовый пакет с подарками от партнеров, фирменной футболкой забега и эксклюзивную медаль RUN & EAT.

Каждый бегун своим участием делает вклад в благотворительность: все собранные средства будут направлены на организацию и проведение образовательного форума «Другая Школа» для воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов России.

Зарегистрироваться на самый вкусный забег страны можно на сайте RussiaRunning.