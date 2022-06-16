Прыжок на миллион: тренер по атлетизму рассказал о тренировках для идеального баскетбольного прыжка в блоге на Sports.ru

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Автор Трибуны K Novikov (тренер по атлетизму БК «Сатурн») подготовил пост с детальным разбором упражнений для развития взрывной силы и увеличения высоты прыжка. 

 По его словам, плиометрику используют для разных целей – тренировки силы ног, а иногда и выносливость.

«В нашей специфике суть плиометрических упражнений заключается в тренировке и формировании чистого, концентрированного вертикального прыжка. В дальнейшем мы заточим его именно под баскетбольное выпрыгивание», – говорит он.

 Читайте весь текст с подборкой упражнений в его блоге.

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