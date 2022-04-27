Результаты IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI 2022

23 апреля в Лужниках прошло открытие триатлонного сезона – самое раннее в истории российского триатлона, как говорят организаторы IRONSTAR. На дистанции 1/8 (0,38 км плавания, 22 км велогонка, 5 км бег) победителями стали:

Мужчины:

1. Василий Пермитин – 55:01

2. Иван Васильев – 55:53

3. Никита Хабаров – 56:10

Женщины:

1. Елизавета Иванова – 1:03:55

2. Екатерина Крайнюк – 1:04:59

3. Мария Курченко – 1:05:37

Результаты всех участников можно посмотреть на отдельной странице на сайте IRONSTAR.