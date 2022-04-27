Результаты IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI 2022

23 апреля в Лужниках прошло открытие триатлонного сезона – самое раннее в истории российского триатлона, как говорят организаторы IRONSTAR. На дистанции 1/8 (0,38 км плавания, 22 км велогонка, 5 км бег) победителями стали:
Мужчины:
1. Василий Пермитин – 55:01
2. Иван Васильев – 55:53
3. Никита Хабаров – 56:10
Женщины:
1. Елизавета Иванова – 1:03:55
2. Екатерина Крайнюк – 1:04:59
3. Мария Курченко – 1:05:37
Результаты всех участников можно посмотреть на отдельной странице на сайте IRONSTAR.
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