Sports.ru ищет авторов и редакторов в раздел о здоровом образе жизни

Sports.ru & Tribuna Digital — спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире. Мы верим, что настоящее и будущее медиа — не только топовая журналистика, но и сообщество вокруг, и умеем строить и то, и другое.

Мы активно развиваем направление здорового и активного образа жизни на Sports.ru. Чтобы расти эффективнее и быстрее, мы открываем вакансии:

– автор статей о здоровом образе жизни и занятиях спортом для удовольствия

– пишущий редактор для статей о ЗОЖ

Что делает автор:

– проверяет факты и исследования;

– разговаривает с врачами, тренерами и блогерами – и проверяет сказанную ими информацию;

– объясняет сложное просто.

Условия и объем работы обсуждается индивидуально. Нужно выполнить первую и вторую часть тестового задания.

Что делает редактор:

– придумывает темы;

– часть тем распределяет между авторами, а часть пишет сам;

– редактирует, следит за орфографией, структурой, соответствием текста аудитории, для которой он предназначен, достоверностью и доступностью информации;

– ищет новых авторов, проверяет их компетентность, заказывает статьи;

– работает с остальными сотрудниками – например, заказывает оформление у фоторедактора;

– следит за выпуском статей и их оформлением.

Условия обсуждается индивидуально. Нужно выполнить все части тестового задания.

Тестовое задание

1. Редактор дает задание: написать статью о пользе силовых упражнений с гантелями и собственным весом. Составьте план статьи, укажите, для какой аудитории она предназначена. Напишите 2 абзаца на одну из следующих тем:

– как понять, что человеку подойдет именно этот вид тренировок;

– как выбрать коврик и другие аксессуары для занятий;

– какое первое упражнение нужно освоить начинающему и почему;

– какие типичные ошибки совершают начинающие.

2. Вы пишете статью с советами тренера для девушек, которые хотят заниматься фитнесом дома. Он прислал текст совета. Как вы его исправите? Если считаете нужным, оставьте поясняющие комментарии.

«Планка – технически очень сложное упражнение, но почему-то является очень популярным среди новичков. Если у вас нет достаточной хорошего включения поперечной мышцы живота, то в этом упражнении мы будем видеть своеобразный домик-выпирание животика. А если у тебя слабенькие продольные мышцы, то полноценная работа пресса будет затруднена. Нагрузку на себя берет верхняя прямая мышцы живота, а поперечные мышцы брюшного пресса не могут работать. Если все таки хотите делать планку выберете другие упражнения, из предложенных нами вариантами:

– Планка на прямых руках,

– Боковая планка

– Планка с выгибом

– Поперечная планка на стуле,

– Отжимание от колен,

Планка поможет вам убрать живот, жир с боков, в целом послужит для оздоровления. Кроме этого нужно правильно питаться, употреблять углеводы и белки, употреблять витамины B, C, D и Е».

3. Опишите свои действия в следующих ситуациях. Расскажите подробно, какой будет основной план, какой запасной, почему.

– Вам нужно придумать десять разных тем для статей о пользе йоги;

– Вам нужно найти эксперта, который расскажет, какие диеты полезны для здоровья;

– Сейчас 10 часов вечера, завтра утром нужно выпустить новую статью, но все ваши авторы заняты, а тот, что должен был сделать статью на завтра, не отвечает на сообщения. Он писал статью о правильных тренировках на баланс-борде – а вы совсем ничего не понимаете в этой теме.

Присылайте на почту zozh@sports.ru письмо с рассказом о себе (в свободной форме, не резюме) и результат тестового задания в Google Docs. В заголовке письма напишите «Автор для Sports.ru» или «Редактор для Sports.ru».