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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швейцария сыграет с Нидерландами, Норвегия встретится с Германией, Дания против Словении

Норвегия сыграет с Германией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.

Очередные матчи основного раунда пройдут 9 декабря.

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Основной раунд

Группа 2

Вена, Австрия

Швейцария – Нидерланды – 17.30

Норвегия – Германия – 20.00

Дания – Словения – 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Положение в группе: Нидерланды – 4 (2), Норвегия – 4 (2), Дания – 2 (2), Германия – 2 (2), Словения – 0 (2), Швейцария – 0 (2).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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