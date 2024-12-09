Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швейцария сыграет с Нидерландами, Норвегия встретится с Германией, Дания против Словении
Норвегия сыграет с Германией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.
Очередные матчи основного раунда пройдут 9 декабря.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Основной раунд
Группа 2
Вена, Австрия
Швейцария – Нидерланды – 17.30
Норвегия – Германия – 20.00
Дания – Словения – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение в группе: Нидерланды – 4 (2), Норвегия – 4 (2), Дания – 2 (2), Германия – 2 (2), Словения – 0 (2), Швейцария – 0 (2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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