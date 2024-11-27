Женская сборная России по гандболу во второй раз обыграла команду Беларуси в товарищеском матче

Российские гандболистки вновь одержали победу над Беларусью в товарищеском матче.

Встреча прошла 27 ноября в Минске и завершилась со счетом 34:18 в пользу сборной России.

26 ноября россиянки также одержали победу над белорусками со счетом 43:21.