Пер Юханссон покинул пост главного тренера клуба «Ростов-Дон»

Шведский специалист Пер Юханссон покинул пост главного тренера женского гандбольного клуба -Дон».

«От всей души хочу поблагодарить клуб за все время, что я провел здесь. Опыт, полученный в «Ростов-Доне», останется ярким этапом моей жизни. Все только начиналось, но наши пути разошлись из-за причин, на которые мы не в силах повлиять.

Очень горько покидать команду именно таким образом. Могу понять, если клуб посчитает, что я его подвел. Но по возвращении в Ростов я не мог бы чувствовать себя в безопасности из-за сложившейся ситуации, хотя мой внутренний голос кричит, что я хочу этого», – заявил Юханссон.