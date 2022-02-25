Федерация гандбола Польши обратилась в EHF с просьбой перенести отборочные матчи чемпионата Европы-2022 против России

Федерация гандбола Польши обратилась в Европейскую федерацию гандбола (EHF) с просьбой о переносе отборочных матчей к чемпионату Европы-2022 с российской командой.

Об этом сообщил президент Федерации гандбола России ( ) Сергей Шишкарев.

«Федерация гандбола Польши обратилась в EHF с просьбой перенести оба отборочных матча с российской командой (3 марта в Кошалине, 6 марта в Астрахани) на неопределенный срок в связи с особой ситуацией в России и Украине.

Сегодня, 25 февраля, это обращение будет рассматриваться на внеочередном заседании Исполкома ЕHF. Возможны несколько вариантов решения: перенос матча Россия – Польша из Астрахани в Москву; проведение обоих отборочных матчей между Россией и Польшей на нейтральной территории в Сербии или Словакии; перенос матчей на неопределенный срок.

О решении, принятом Исполкомом ЕHF, мы оперативно сообщим.

Подобные изменения в связи с ситуацией вокруг Украины могут происходить не раз в дальнейшем. Тем не менее, национальные гандбольные сборные России должны продолжать вести подготовку к очередным международным играм в соответствии со своими графиками», – заявил Шишкарев.