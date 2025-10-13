МОК изучает недопуск израильских гимнастов на чемпионат мира-2025.

Турнир пройдет с 19 по 25 декабря в Джакарте.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире.

«Нам известны различные заявления, касающиеся участия сборной Израиля по спортивной гимнастике в предстоящем чемпионате мира в Индонезии. Мы работаем над тем, чтобы лучше разобраться в ситуации со всеми заинтересованными сторонами», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

