Симона Байлс: «Не знаю, что будет у меня в 2028-м, но я появлюсь на Олимпиаде в каком-либо качестве»

Симона Байлс высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Байлс 28 лет, она семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира из США.

«Все часто говорят о Лос-Анджелесе и моих перспективах. Сейчас я взяла перерыв от спортзала, так как очень важно, чтобы физическое здоровье соответствовало ментальному.

Именно поэтому [на Олимпиаде] в Париже вы увидели так много моих успехов – физическая и психологическая подготовка были на одном уровне. Они идеально сочетались друг с другом, поэтому я считаю, что это действительно очень важно.

Не знаю, что будет у меня в 2028-м, но я появлюсь там [на Олимпиаде] в каком-либо качестве. Просто я не знаю, буду ли там на гимнастическом помосте или на трибунах. Но я точно хочу поехать и быть частью этого движения», – сказала Байлс на встрече со спортсменами и молодежью в Буэнос-Айресе.