Симона Байлс допустила, что выступит на Олимпиаде-2028: «Никогда не говори никогда»
Симона Байлс допустила, что выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике посетила форум в Австралии, где ей задали вопрос о возможном участии в Играх-2028.
«Никогда не говори никогда», – ответила 28-летняя Байлс.
Гимнастка выступает за сборную США и также является 23-кратной чемпионкой мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Daily Mail
