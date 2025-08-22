Симона Байлс допустила, что выступит на Олимпиаде-2028: «Никогда не говори никогда»

Симона Байлс допустила, что выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике посетила форум в Австралии, где ей задали вопрос о возможном участии в Играх-2028.

«Никогда не говори никогда», – ответила 28-летняя Байлс .

Гимнастка выступает за сборную США и также является 23-кратной чемпионкой мира.