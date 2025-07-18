Татьяна Набиева о работе в Китае: «Здесь хорошая дисциплина, четкая – стоишь, руки сзади, слушаешь тренера. Общаться и выражать свои мысли можно, а вот сморщиться – нет»

Российская экс-гимнастка Татьяна Набиева рассказала о работе в Китае.

Набиева – чемпионка мира 2010 года в командном турнире по спортивной гимнастике. В 2022-м она уехала в Пекин вместе с другой чемпионкой мира Марией Пасекой.

– С гимнастками быстро удалось общий язык, чтобы прислушивались к замечаниям?

– Мне кажется, тут девчонки нормально реагируют. Нужно, чтобы тренеры доверились тебе и подпустили спортсменок. Но коннект произошел хороший у меня с двумя девочками – это Цю Циюань и Чжан Циньин, очень хорошая гимнастка.

Когда переводчица им что-то говорила на китайском, я у нее спрашивала, что это, и записывала потихоньку на слух. Если переводчица с Машкой (Пасекой) была и не могла помочь, приходилось самой выкручиваться. Так что где-то в середине нашей работы, позорно или не позорно, пыталась вымолвить что-то по-китайски.

– Как сейчас с китайским у тебя?

– Это очень сложный язык. Уже год занимаюсь китайским с русским репетитором, ха-ха. Конечно, тяжело очень – особенно иероглифы мне тяжело даются. Со сложноподчиненными предложениями непросто – приходится просить мужа, чтобы, допустим, на английский мне перевел. Но на китайском уже могу работать. <...>

– В чем главное различие между сборными России и Китая в плане подготовки?

– Дисциплина. Здесь, мне кажется, хорошая дисциплина, четкая – стоишь, руки сзади, слушаешь тренера. Попой поворачиваться ни в коем случае нельзя. Общаться и выражать свои мысли можно, а вот сморщиться – нет. Так что дисциплина жесткая, отточенная.

Наша гимнастика – это подводящие упражнения, усложнения, хорошая техника. У них очень много повторений. Они могут, допустим, работать над связкой рондат-фляк – и девочка ее 20 раз прыгнет. В стойке на руках все стоят по 5-10 минут без стенки, без всего. Я сейчас работаю в провинции – они после круговой подкачки стоят 10 минут на руках. Чтобы я встала на 10 минут… Ха-ха, не знаю. Сказала бы: «Спасибо, не надо. Я пошла».

Очень интересно, конечно. Но я бы не сказала, что есть большое различие между нами – и в России, и в Китае есть хорошие специалисты, девочки работают усердно и очень много. Кроме как в подводящих упражнениях – у нас их очень много разных.

В России батут – одно из самых важных, мы на нем долго «сидим», а в Китае нет такого акцента. Какие-то простые вещи, обкрутки они не нарабатывают. Сложное – да, прыгают, если что-то для вольных упражнений нужно, например. А на мелочи не особо обращают внимание. <...>

– Но ты в любом случае думаешь дальше как-то в Китае развиваться? Не поедете с мужем в Россию (Набиева замужем за гражданином Китая – Спортс’’)?

– Супругу, конечно, хорошо в Китае. Зарплата всяко больше, в сборной работает – а в России что? Для того, чтобы работать в России, нужно учить язык, а это очень тяжело. Так что я бы, конечно, хотела вернуться, но буду находиться рядом с мужем, – рассказала Набиева.