Борисова об Олимпиаде: «Я не мечтаю, потому что пока не уверена, что это свершится. Есть факторы, которые не зависят от нас»

Гимнастка Мария Борисова объяснила, почему не мечтает об Олимпийских играх.

– Ты задумываешься об Олимпиаде?

– У меня бывают мысли, но я не задумываюсь об этом, чтобы раскручивать их дальше. Я не мечтаю, потому что пока не уверена, что это свершится. Здесь не тот путь, который можно было бы любым способом [пройти] или своим усердием достичь цели. Есть факторы, которые не зависят от нас.

– Сравниваешь свои программы хотя бы по наполнению с программами спортсменок, которые сейчас на международных соревнованиях?

– Да, мы, конечно же, следим и просчитываем тоже их программы, чтобы не отставать, – сказала чемпионка России по художественной гимнастике Борисова .

В апреле 18-летняя Борисова получила нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.