Борисова об Олимпиаде: «Я не мечтаю, потому что пока не уверена, что это свершится. Есть факторы, которые не зависят от нас»
– Ты задумываешься об Олимпиаде?
– У меня бывают мысли, но я не задумываюсь об этом, чтобы раскручивать их дальше. Я не мечтаю, потому что пока не уверена, что это свершится. Здесь не тот путь, который можно было бы любым способом [пройти] или своим усердием достичь цели. Есть факторы, которые не зависят от нас.
– Сравниваешь свои программы хотя бы по наполнению с программами спортсменок, которые сейчас на международных соревнованиях?
– Да, мы, конечно же, следим и просчитываем тоже их программы, чтобы не отставать, – сказала чемпионка России по художественной гимнастике Борисова.
В апреле 18-летняя Борисова получила нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.