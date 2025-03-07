Яна Батыршина: «Борисова – очень сильная, но вернуться на международную арену будет непросто. Будут придерживать, присматриваться»

Яна Батыршина считает, что к российским гимнасткам будут относиться предвзято.

Россиянки имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

«Несмотря на то, что Маша (Борисова ) и все остальные девочки очень сильные и показывают лучшую гимнастику, будет непросто вернуться. Будут где‑то и придерживать, и присматриваться, где-то оставлять на потом.

К сожалению, мне кажется, сейчас все наши спортсмены по возвращении (на международную арену) испытывают это на себе», – сказала серебряный призер Олимпийских игр-1996.

Художественная гимнастика. Кубок чемпионок имени Кабаевой. Борисова победила в личном многоборье и отдельных упражнениях