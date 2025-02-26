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Зарипова о работе с китайскими гимнастками: «Методы тренировки у них свои, и, когда я с ними столкнулась, меня это убило»

Амина Зарипова рассказала о работе с китайскими гимнастками.

– Как строится ваша работа в Поднебесной?

– По должностным обязанностям я главный тренер всей сборной, включая юниорскую и молодежную. Занимаюсь только индивидуальной программой. Групповые выступления – это епархия Насти Близнюк. <...>

– Китайская художественная гимнастика похожа на российскую?

– Не похожа совершенно. Как я уже сказала, у гимнасток фактически нет соревнований. Есть два официальных старта в год – чемпионат Китая и Кубок Китая. Так у них принято. Для меня это удивительно. Получается, люди тренируются ради того, чтобы выйти два раза в год на соревнования внутри своей страны. Настя Близнюк провела огромную работу, чтобы ее девочки начали выезжать на этапы Кубка мира, на какие-то другие международные соревнования.

Опять же, в отличие от России, здесь нет большой скамейки запасных. Выбираешь из пяти-шести человек, по большому счету. Художественная гимнастика в Китае только становится популярной. Но до батута и спортивной гимнастики ей пока далеко.

– Знаю, что в этих видах спорта китайцы много лет копировали еще советские методики тренировок. Сейчас это как-то прослеживается?

– Методы тренировки у них свои, и, когда я с ними столкнулась, меня это убило, если честно. Заметила, например, что после тренировки по ОФП девочки остаются в зале и снова делают упражнения. Я сначала даже подумала, что им недостаточно той нагрузки, что даю я. Но выяснилось, что топовые спортсмены, включая тех, кто входит в сборные команды по всем видам спорта, должны регулярно сдавать определенный набор тестов: отжимания, прыжки, бег на 3 тыс. м.

Когда я узнала, что мои девочки должны лежа поднимать 30-килограммовую штангу, я плакала, так мне было жалко этих детей. Это же как шкаф поднять. Зачем? Пыталась убеждать, что так нельзя. А мне объясняли, что все так делают. Что синхронисты, что штангисты, что волейболисты – у всех одинаковый набор упражнений. Если спортсмен по каким-то причинам их не сдает, его можно отчислить.

– Представляю ваше состояние в тот момент.

– Представить это в здравом уме невозможно – мне, по крайней мере. До сих пор продолжаю бороться, объяснять, что нельзя ставить на одну доску художницу с волейболисткой или легкоатлеткой. В этом году штангу убрали и нормативы несколько облегчили. Но я принципиально не хожу в зал во время этих тренировок, потому что у меня сердце разрывается, а я ничего не могу сделать, – сказала Зарипова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
художественная гимнастика
Амина Зарипова
Анастасия Близнюк
сборная Китая (художественная гимнастика)
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