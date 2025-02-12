Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Винер об уходе с поста главного тренера

ЦСП сборных команд России удовлетворил заявление Винер об уходе с поста главного тренера.

Сегодня стало известно, что Ирина Винер уходит в отставку с должности главного тренера сборной по художественной гимнастике. Она была главным тренером в течение 24 лет.

В октябре 2024 года 76-летняя Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Организация вошла в новую объединенную Федерацию гимнастики России.