Ангелина Мельникова: «Меня вернули в международный пул, и вот сегодня я уже сдаю допинг-пробу»
Гимнастку Ангелину Мельникову вернули в международный пул допинг-тестирования.
Ранее появилась информация о том, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике претендует на получение нейтрального статуса.
«Международное антидопинговое агентство меня разбудило. Буквально несколько дней назад меня вернули в международный пул, и вот сегодня я уже сдаю допинг-пробу. Никогда так допингу (допинг‑тесту) не радовалась в 6 утра. Может быть, скоро вернемся и на международную арену», – приводит «Матч ТВ» слова Мельниковой из ее телеграм-канала.
Позже публикация исчезла из соцсети спортсменки.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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