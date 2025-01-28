Ангелина Мельникова: «Меня вернули в международный пул, и вот сегодня я уже сдаю допинг-пробу»

Гимнастку Ангелину Мельникову вернули в международный пул допинг-тестирования.

Ранее появилась информация о том, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике претендует на получение нейтрального статуса.

«Международное антидопинговое агентство меня разбудило. Буквально несколько дней назад меня вернули в международный пул, и вот сегодня я уже сдаю допинг-пробу. Никогда так допингу (допинг‑тесту) не радовалась в 6 утра. Может быть, скоро вернемся и на международную арену», – приводит «Матч ТВ» слова Мельниковой из ее телеграм-канала.

Позже публикация исчезла из соцсети спортсменки.